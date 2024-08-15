Килиан Мбаппе опубликовал пост после первого завоёванного трофея с «Реалом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост после победы команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0). В этой встрече Мбаппе дебютировал за мадридский клуб и забил один гол.

«Первый титул с лучшим клубом мира! Давай ещё!» — написал Мбаппе на своей странице в социальной сети.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом. До этого мадридский клуб выигрывал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 годах.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе