Стало известно, под каким номером Абена будет играть за «Спартак»

29-летний защитник Миенти Абена будет выступать в составе «Спартака» под номером 14. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в социальных сетях.

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Ранее под этим номером играл защитник Георгий Джикия, который летом покинул стан красно-белых.

Сегодня, 16 августа, Абена перешёл из венгерского «Ференцвароша» в московский «Спартак». Защитник сборной Суринама подписал двухлетний контракт с красно-белыми.

Напомним, 29-летний защитник оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама.