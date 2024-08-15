Задержаны подозреваемые в нападении на отца футболиста Ямаля

Задержаны трое подозреваемых в нападении на отца нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля Мунира Насрауи. Они арестованы по подозрению в покушении на убийство, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic.

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Ранее сообщалось, что мужчина поругался с соседями на автомобильной парковке в городе Матаро. Словесный конфликт перерос в физический, и отец спортсмена получил несколько ударов ножом. Его госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

По итогам всего турнира 17-летний Ямаль был признан лучшим молодым игроком. Его партнер по команде Родри стал самым ценным игроком Евро.