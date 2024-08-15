В «Динамо» затруднились назвать лучшую команду в сезоне

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий не стал называть московский клуб и петербургский «Зенит» лучшими командами Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что сезон только начался. Его слова приводит «Советский спорт».

«Можно ли сказать, что «Динамо» и «Зенит» – две лучшие команды чемпионата? Все московские команды конкурентоспособны. Сейчас только начало сезона, посмотрим, как будет в дальнейшем», – сказал Кутицкий.

14 августа московское «Динамо» в рамках второго раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России переиграло махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. «Зенит», в свою очередь, одержал победу над казанским «Рубином» — 1:0.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит», который выиграл чемпионат России последние шесть раз, идет на первой строчке. Команда, которую тренирует Сергей Семак, набрала 12 очков и выиграла четыре матча из четырех. Подопечные Марцела Лички идут на втором месте с девятью баллами — три победы и одно поражение, которое клуб потерпел от «Зенита» в четвертом круге турнира.