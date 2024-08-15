Мбаппе оценил свой дебют за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе оценил свой дебют за испанскую команду. Его слова приводит Marca.

Игрок отметил, что давно ждал этого момента.

«Играть в этой футболке с этой эмблемой перед этими болельщиками. Я очень счастлив. Забивать голы важно для нападающего, но я очень хотел просто сыграть», — заявил Мбаппе.

Форвард дебютировал за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» 14 августа. Мадридский клуб победил со счетом 2:0, а Мбаппе отметился голом.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально он был представлен 16 июля. Отмечалось, что нападающий получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.