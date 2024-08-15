«Факел» и «Акрон» назвали стартовые составы на матч группового этапа КР

Воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы на матч FONBET Кубка России по футболу.

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Встреча 2‑го тура группового этапа Пути РПЛ пройдет в четверг в Воронеже и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра будет проведена без зрителей в связи с решением администрации Воронежской области.

«Факел»: Гудиев, Браими, Брызгалов, Черов, Юрганов, Мастерной, Селе, Багателия, Ивлев, Марков, Гиоргобиани.

«Акрон»: Васютин, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Москвичев, Эсанов, Кузьмин, Дмитриев, Беншимол, Хубулов.