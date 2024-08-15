Видео: первый гол Мбаппе в составе «Реала»

Вчера, 14 августа, состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). «Реал» обыграл соперника со счётом 2:0 и стал обладателем трофея. Эта встреча стала примечательна не только тем, что «Королевский клуб» выиграл очередной титул. В этом матче дебютный гол в составе «Реала» забил звёздный новичок команды Килиан Мбаппе. Ассистировал французскому нападающему полузащитник Джуд Беллингем.

© Чемпионат.com

Отметим, что эти команды встречались между собой ранее лишь в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда оба матча также выиграл мадридский «Реал» (1:0 и 3:1).