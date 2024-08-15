Агент Сутормина: Алексей переходит на правах аренды в «Ростов»

Агент Александр Клюев, предоставляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, подтвердил информацию о переходе игрока в «Ростов» на правах аренды.

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— На днях появилась информация о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды. Можете подтвердить это?

— Да, Алексей переходит на правах аренды в «Ростов».

— Почему решили выбрать именно «Ростов»?

— Потому что Алексею давно хотелось поработать под руководством Валерия Георгиевича Карпина, — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».

Напомним, в минувшем сезоне Сутормин выступал за «Сочи» на правах аренды. Россиянин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.