КДК РФС оштрафовал 2DROTS более чем на 500 тысяч рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал медийную команду 2DROTS более чем на 500 тысяч рублей после матча Фонбет Кубка России со «Строгино» (1:0). 250 тысяч штрафа получил футболист Владислав Ослоновский за оскорбление соперника, ещё 280 тысяч— президент клуба Никита Панасюк за ненормативную лексику и неявку на заседание КДК.

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