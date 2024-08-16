«Крылья Советов» ответили на вопрос о подписании Дзюбы

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Габибулла Хасаев рассказал, что клуб не заинтересован в подписании нападающего Артем Дзюбы. Его слова приводит "Матч ТВ". "Откуда берется информация? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка", - заявил Хасаев. 15 августа Константин Генич сообщил, что Дзюба может пополнить состав самарской команды. Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский "Локомотив". В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. "Локомотив" по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка. Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой "Аданой Демирспор". Нападающий является воспитанником московского "Спартака" и выступал за него с перерывами до 2015 года. "Крылья Советов" после четырех туров Российской премьер-лиги идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав три балла. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения.