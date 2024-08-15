Семак оценил игру «Зенита» на старте сезона-2024/2025

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды на стартовом отрезке сезона-2024/2025. Отметим, что сине-бело-голубые выиграли все свои матчи в новом сезоне. Клуб из Санкт-Петербурга единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.

«Насколько удовлетворены командой в последнее время? Конечно, мы удовлетворены — мы побеждаем! Любые победы приносят радость для нас и для наших болельщиков. Касаемо того, какие это победы, крупные, не крупные, сухие, не сухие — это уже вопрос второй. Конечно, всегда хочется забивать много, но это невозможно. Никаких проблем нет, двигаемся, работаем, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт сине-бело-голубых.