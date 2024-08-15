Стала известна зарплата Дзюбы в «Крыльях Советов»

Самарские «Крылья Советов» подпишут с нападающим Артёмом Дзюбой однолетний контракт с зарплатой 5 млн рублей в месяц, сообщает инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале.

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По информации источника, сделку должен одобрить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Отмечается, что на данном этапе в целесообразности приглашения почти 36-летнего экс-нападающего «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» есть большие сомнения.

Напомним, 29 мая 2024 года «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.