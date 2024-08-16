В «Динамо» оценили шансы команды выиграть РПЛ

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный после поражения петербургскому «Зениту» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) оценил шансы команды выиграть чемпионат страны. Его слова приводит «Советский спорт».

«Что не получилось в игре с «Зенитом»? Хороший матч был, не получилось забить гол. Какие шансы у нас, несмотря на поражение «Зениту»? Самые высокие, какие еще могут быть? Конечно, самые высокие», — заявил он.

14 августа московское «Динамо» в рамках второго раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России переиграло махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. «Зенит», в свою очередь, одержал победу над казанским «Рубином» — 1:0.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит», который выиграл чемпионат России последние шесть раз, идет на первой строчке. Команда, которую тренирует Сергей Семак, набрала 12 очков и выиграла четыре матча из четырех. Подопечные Марцела Лички идут на втором месте с девятью баллами — три победы и одно поражение, которое клуб потерпел от «Зенита» в четвертом круге турнира.