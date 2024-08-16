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Тен Хаг про экс-игроков «Аякса» в «МЮ»: «Решение клуба, не только мое. Это обсуждается скаутами, техническим и спортивным директорами»

Эрик тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» подписывает бывших игроков «Аякса».

Тен Хаг объяснил, почему «МЮ» подписывает бывших игроков «Аякса»
© Sports.ru

В английский клуб ранее перешли защитники Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи, выступавшие до этого за нидерландский клуб, который тренировал тен Хаг.

Кроме этого, за манкунианцев уже выступают бывшие игроки тен Хага в «Аяксе» Лисандро Мартинес, Антони и Андре Онана.

«В первую очередь это решение клуба. Ни один из трансферов не является только моим решением. Решения всегда обсуждаются и поддерживаются скаутами, техническим директором, спортивным директором. Поэтому такие решения принимаются не только одним человеком. Но некоторых футболисты ты знаешь и лично в том числе. К тому же эти трансферы должны соответствовать финансам клуба», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
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