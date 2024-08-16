Тен Хаг объяснил, почему «МЮ» подписывает бывших игроков «Аякса»

Эрик тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» подписывает бывших игроков «Аякса».

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В английский клуб ранее перешли защитники Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи, выступавшие до этого за нидерландский клуб, который тренировал тен Хаг.

Кроме этого, за манкунианцев уже выступают бывшие игроки тен Хага в «Аяксе» Лисандро Мартинес, Антони и Андре Онана.