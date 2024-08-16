«Спартак» покупает нового защитника. Раньше он играл у Черчесова и Станковича

Абена — футболист, на трансфере которого настоял нынешний тренер красно-белых.

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«Спартак» продолжает трансферную кампанию. Состав команды пополнили полузащитники Эсекьель Барко, Маркиньос и Игорь Дмитриев (отправился в аренду в «Крылья Советов»), нападающий Виллиан Жозе, а также вратарь Александр Довбня. На очереди — защитник Миенти Абена.

Венгерское издание Magyar Nemzet сообщило, что футболист попрощался с «Ференцварошем» и вылетел в Москву. По данным Metaratings, Абена уже прошёл медосмотр. На первый взгляд, в составе красно-белых хватает центральных защитников. Загибаем пальцы. Никита Чернов, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Павел Маслов. Плюс есть универсал Руслан Литвинов, способный сыграть в центре обороны. Тем не менее московский клуб решил укрепить именно эту позицию.

«Чемпионат» ещё в начале августа сообщал, что «Спартак» согласовал контракт с Абеной. На этом трансфере настоял главный тренер красно-белых Деян Станкович — он работал с защитником в прошлом сезоне в «Ференцвароше». Ничего не напоминает? По тому же принципу в «Спартак» перешёл фланговый нападающий Маркиньос. По всей видимости, сербский тренер красно-белых продавил кандидатуру Абены, поскольку спортивный директор Томаш Амарал изначально рассматривал других кандидатов.

Абена родился в Суринаме, но это продукт нидерландского футбола. Воспитанник «Утрехта» также поиграл за «Йонг Утрехт» и «Де Графсхап». Кстати, в 2019 году суринамец оказался в «Спартаке». Правда, из Трнавы. Там он провёл всего пять месяцев, после чего перебрался в «Слован» из Братиславы. В начале 2023 года Абена перешёл в «Ференцварош», который тогда возглавлял Станислав Черчесов.

Очевидно, что адаптация в новом для себя чемпионате далась Абене нелегко. Суринамец далеко не всегда играл под руководством Черчесова. К примеру, из первых пяти для себя матчей чемпионата Венгрии Миенти четыре просидел в запасе. Летом 2023 года спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал подчеркнул, что интеграция Абены прошла не так гладко, как на это рассчитывали в клубе.

При Станковиче суринамец тоже далеко не всегда проходил в состав. Он отыграл 17 матчей в чемпионате Венгрии, но при этом восемь раз пролетал мимо заявки и ещё восемь раз оставался в запасе. Несмотря на это, Абена забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Кроме того, защитник трижды сыграл в Лиге конференций, но в плей-офф сидел в запасе.

В прошлом сезоне Миенти в среднем за 90 минут делал по 1,5 отбора, 1,0 перехвата, 2,0 выноса мяча, 3,5 точного длинного паса и выигрывал 50% единоборств. Абена — достаточно высокий защитник (1,91 м), но он уже не совсем молод (29 лет). У него неплохая коллекция трофеев. Трёхкратный чемпион Словакии, трёхкратный обладатель Кубка Словакии, чемпион Венгрии. По итогам сезона-2019/2020 суринамец попал в символическую сборную чемпионата Словакии.

Абена дебютировал за сборную Суринама в марте 2021 года. С того момента он отыграл 17 матчей за национальную команду и забил один мяч.

«В Нидерландах много футболистов из Суринама, которые до сих пор не смогли представить страну, в которой родились. В последнее время всё изменилось. Я убежден, что и другие футболисты, выросшие в Суринаме, присоединятся к нам», — отметил Абена.

Интересно, что за роль уготована новичку «Спартака». Как много игрового времени он получит в России?