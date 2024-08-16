Вратарь клуба-новичка РПЛ объяснил неудачный старт команды

Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк ответил на вопрос о неудачном старте команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению голкипера, не стоит обращать внимание на околофутбольные вещи. Его слова приводит "Матч ТВ".

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"Нужно брать свое и побеждать, не надо обращать внимание на околофутбольные вещи, на судей, а просто заниматься своей игрой - тогда мы будем побеждать. У нас дружная команда, все друг друга поддерживаем, большое уважение", - заявил Волк.

В сезоне-2024/2025 команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. Команде удалось сыграть вничью с подмосковными "Химками" и "Краснодаром". Также они проиграли московскому "Локомотиву" и "Пари НН".

В следующем туре чемпионата России "Динамо" (Махачкала) сразится с "Ахматом". Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.