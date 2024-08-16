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Гендиректор "Лудогорца" Петричев опроверг, что Черчесов возглавит команду

Генеральный директор болгарского клуба «Лудогорец», который выступает в квалификации Лиги Европы, Ангел Петричев опроверг информацию о том, что Станислав Черчесов в ближайшее время станет главным тренером команды. Слова Петричева приводит ODDS.ru.

Европейский клуб открестился от Черчесова
© РИА Новости

Ранее болгарский портал «24 часа» сообщил, что Черчесов якобы возглавит «Лудогорец» после отставки Георги Дерменджиева, который был уволен за разгромное поражение от азербайджанского «Карабаха» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:7. После этого клуб опустился в квалификацию Лиги Европы.

«Информация о назначении Черчесова — неправда, — сказал гендиректор «Лудогорца» Петричев. — Станислав — мой друг, мы на связи много лет, но мы не рассматриваем его на пост главного тренера, потому что он сейчас работает в сборной Казахстана. Болгарские СМИ пишут всякое, и когда у нас кризис, Станислава делают фаворитом на пост тренера нашей команды».

Черчесов в июне занял должность главного тренера сборной Казахстана. До этого он возглавлял венгерский «Ференцварош», который привел к победе в чемпионате и Кубке страны, а также впервые за 47 лет вывел команду в плей-офф еврокубков.

В сезоне-2022/23 «Ференцварош» занял первое место в группе с «Монако», «Црвеной Звездой» и «Трабзонспором» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Однако на этой стадии команда проиграла немецкому «Байеру».

Футбол
Георги Дерменджиев
Станислав Черчесов