Европейский клуб открестился от Черчесова

Генеральный директор болгарского клуба «Лудогорец», который выступает в квалификации Лиги Европы, Ангел Петричев опроверг информацию о том, что Станислав Черчесов в ближайшее время станет главным тренером команды. Слова Петричева приводит ODDS.ru.

Ранее болгарский портал «24 часа» сообщил, что Черчесов якобы возглавит «Лудогорец» после отставки Георги Дерменджиева, который был уволен за разгромное поражение от азербайджанского «Карабаха» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:7. После этого клуб опустился в квалификацию Лиги Европы.

«Информация о назначении Черчесова — неправда, — сказал гендиректор «Лудогорца» Петричев. — Станислав — мой друг, мы на связи много лет, но мы не рассматриваем его на пост главного тренера, потому что он сейчас работает в сборной Казахстана. Болгарские СМИ пишут всякое, и когда у нас кризис, Станислава делают фаворитом на пост тренера нашей команды».

Черчесов в июне занял должность главного тренера сборной Казахстана. До этого он возглавлял венгерский «Ференцварош», который привел к победе в чемпионате и Кубке страны, а также впервые за 47 лет вывел команду в плей-офф еврокубков.

В сезоне-2022/23 «Ференцварош» занял первое место в группе с «Монако», «Црвеной Звездой» и «Трабзонспором» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Однако на этой стадии команда проиграла немецкому «Байеру».