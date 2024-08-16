Стали известны подробности будущего Родриго в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго останется в мадридском клубе, несмотря на интерес к его фигуре со стороны «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Relevo Родра в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, в «Реале» полностью поддерживают Родриго и рассчитывают на него как на одного из ключевых игроков в начавшемся сезоне. Окружение 23-летнего форварда уже дало понять, что тот не думает о смене клубной прописки. Отмечается, что в клубе готовы дать бразильцу полную свободу в отношении розыгрышей стандартных положений.

Ранее сообщалось, что бразилец мог потерять место в основе после перехода в команду Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.