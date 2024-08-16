Арне Слот ответил на вопрос о перспективах «Ливерпуля» в новом сезоне АПЛ

Арне Слот заявил, что Луис Диас останется в «Ливерпуле».

Ранее сообщаалось об интересе к 27-летнему полузащитнику со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».

«Не удивлен, что слышу спекуляции вокруг Луиса Диаса. Но его будущее с нами. Мне понравилось то, что я увидел в его игре. Он важная часть «Ливерпуля, и надеюсь, что и останется ей в предстоящем сезоне», – сказал главный тренер команды Арне Слот.

В прошлом сезоне Луис Диас забил 8 голов и сделал 5 передач в 37 матчах АПЛ.