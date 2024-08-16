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Шунин рассказал об интересе клубов из Саудовской Аравии

Экс‑вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал «Матч ТВ» об интересе клубов из Саудовской Аравии.

Шунин рассказал об интересе клубов из Саудовской Аравии
© Матч ТВ

В начале июля 37‑летний Шунин покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта. Он провел в клубе 17 сезонов.

— Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт. Был интерес ещё от нескольких клубов из России и других стран, в том числе конкретный, но нужно реально смотреть на вещи. У меня в Москве семья, бизнес, который уже несколько лет приносит хороший доход. Предложение должно быть или амбициозное, или финансово выгодное, чтобы я был готов к переезду, в том числе в другую страну. Я каждый день тренируюсь и держу себя в форме, но думаю и о развитии в области спортивного менеджмента. Есть новости, и в ближайшее время вы все узнаете, — сказал Шунин «Матч ТВ».

В составе «Динамо» Шунин трижды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2021/22, 2023/24). Он занимает второе место в истории «Динамо» по проведенным матчам, уступая только Александру Новикову (395). Также вратарь входит в «Клуб Льва Яшина», куда включены голкиперы, выступавшие за российские или советские клубы и проведшие 100 и более «сухих» матчей.

Футбол
Антон Шунин
Александр Новиков
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