Дмитриев рассказал о своем переходе в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды в самарских «Крыльях Совета», рассказал о переходе в московской клуб.

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Футболист заявил, что никаких сомнений при выборе клуба у него не было.

«Я воспитанник не только «Зенита», но и СШОР «Зенит» и «Коломяги». Много команд можно перечислить. Не было никаких предубеждений», — приводит слова Дмитриева «Спорт-Экспресс».

26 июля екатеринбургский «Урал», ранее выступавший в РПЛ, но вылетевший во Второй дивизион России, объявил о переходе своего 20-летнего игрока в «Спартак». Дмитриев выступал в команде с лета 2023 года. В «Урал» полузащитник перешел из «Ленинградца». В составе екатеринбургской команды он провел 28 матчей.

Соглашение со «Спартаком» рассчитано до 2028 года. В августе футболиста арендовали «Крылья Советов», за которые он успел сыграть один матч против воронежского «Факела» (2:0). Полузащитник в конце второго тайма заменил Владислава Шитова.

«Спартак» после 4 туров РПЛ идет пятым с 7 очками. Возглавляет РПЛ «Зенит», набравший 12 очков и ни разу не проигравший в прошедших матчах. «Крылья Советов» занимают 13 место с 3 очками.

Портал Transfermakt оценивает Дмитриева в 700 тысяч евро.