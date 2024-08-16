Станкович согласился на продажу Дуарте

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поддержал продажу парагвайского защитника Алексиса Дуарте, сообщил «Спорт-Экспресс».

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Источник отметил, что футболист не вписывается в игровую картину сербского тренера.

15 августа в СМИ появилась информация о том, что Дуарте попал в сферу интересов испанской «Влаенсии». Команда рассматривает футболиста в качестве замены турецкому футболисту Дженку Озкаджару. Он в скором времени может стать игроком «Реала Вальядолида», перейдя в команду на правах аренды.

Дуарте 25 года. Он перешел в «Спартак» в 2023 года. Соглашение с клубом подписано до 30 июня 2027 года. До этого футболист защищал цвета парагвайского «Серро Портеньо».

Всего в составе московского клуба Дуарте провел 34 матча во всех турнирах. Голами в них футболист не отметился. Портал Transfermakt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.

В мае 35-летний сербский специалист Станкович стал главным тренером «Спартака». Контракт с клубом рассчитан на два года.