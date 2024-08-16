Экс-игрок ЦСКА: Чалов адаптируется в ПАОКе и будет на уровне

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, чего ожидать от форварда Федора Чалова, летом перебравшегося из московского гранда в греческий ПАОК.

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«Каждому игроку, кроме Мбаппе, нужно адаптироваться. Через время Федя покажет свои качества. Я знаю чемпионат Греции — он будет там на уровне», — цитирует Тошича «Чемпионат».

Тошич выступал за ЦСКА с 2010-го по 2017-й год, завоевал 3 чемпионства и 2 Кубка России. Последним клубом серба стала греческая «Ламия».

Чалов — воспитанник ЦСКА. За все время в команде 26-летний форвард забил 89 голов. За трансфер россиянина ПАОК заплатил 3 млн евро. Нападающий дебютировал в квалификационном матче Лиги чемпионов против «Мальме», не отметившись результативными действиями. В результате того матча ПАОК вылетел.

ПАОК — действующий чемпион Греции.