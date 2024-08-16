Семин объяснил, зачем «Крыльям Советов» нужен Дзюба

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин предположил, что нападающий Артем Дзюба может помочь самарским «Крыльям Советов» в трудной ситуации. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сейчас нельзя сказать, в каких он физических кондициях. Но стоит отметить, что, когда он перешел в «Локомотив», он профессионально сработал и сильно помог команде. Тренеру и руководителям в связи с их сложной ситуацией в турнирной таблице вполне могут быть нужны такие игроки, как Артем», — заявил Семин.

15 августа Константин Генич сообщил, что Дзюба может пополнить состав самарской команды.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

«Крылья Советов» после четырех туров Российской премьер-лиги идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав три балла. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения.