Футболист Скопинцев заявил о желании стать политиком

Скопинцев хочет стать политиком: «Я свой парень из народа, сделаю субсидии и льготы»
Футболист Дмитрий Скопинцев заявил о желании стать политиком.
«Когда я сижу на стадионе «Факела», вижу напротив себя баннер «Правительство Воронежской области» и думаю: «Как туда войти? Как туда попасть?». Я свой парень из народа. Все сделаю: субсидии, льготы, помогу [вашим] родителям», – сказал защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в шоу РПЛ «Игра без мяча».
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Скопинцев хочет стать политиком: «Я свой парень из народа, сделаю субсидии и льготы»
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