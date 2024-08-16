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Скопинцев хочет стать политиком: «Я свой парень из народа, сделаю субсидии и льготы»

Футболист Дмитрий Скопинцев заявил о желании стать политиком.

Футболист Скопинцев заявил о желании стать политиком
© Sports.ru
«Когда я сижу на стадионе «Факела», вижу напротив себя баннер «Правительство Воронежской области» и думаю: «Как туда войти? Как туда попасть?». Я свой парень из народа. Все сделаю: субсидии, льготы, помогу [вашим] родителям», – сказал защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в шоу РПЛ «Игра без мяча».
Футбол
Дмитрий Скопинцев
Динамо