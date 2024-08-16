«Крылья Советов» прокомментировали сведения об интересе к Дзюбе

«Крылья Советов» опровергли сведения об интересе к Артему Дзюбе.

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Ранее сообщалось, что 35-летний форвард близок к переходу в самарский клуб. В самарском клубе на эти новости ответили цитатой из «Песенки о слухах» Владимира Высоцкого.

«Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: «и словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам». Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка», – сказал глава «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев.

Дзюба в мае покинул «Локомотив» после завершения контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.