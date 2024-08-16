Слот: мы хотели купить Субименди, но он отказался переходить в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Мартине Субименди, к которому мерсисайдцы проявляли интерес.

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«Я уже много раз говорил, что наша команда действительно сильна, поэтому нелегко найти игроков, которые способны её усилить. Субименди был одним из наших вариантов, но он решил не переходить сюда, поэтому мы идём вперёд с тем, что у нас есть», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

Субименди выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за испанцев 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.