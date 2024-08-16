В АПЛ новые правила. Теперь пенальти будут перебивать реже

И сразу несколько изменений касается VAR.

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Чемпионат Англии стартует уже в пятницу в 22:00 мск. Первый матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд », где «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм». С сезона-2024/2025 снова немного изменятся правила. Помните, как год назад в АПЛ стали добавлять намного больше минут к таймам? А вот чего стоит ожидать теперь от самой раскрученной футбольной лиги.

1. АПЛ создала специальный аккаунт в X (бывший Тwitter)

До сих пор можно столкнуться с тем, что болельщики не понимают принципов работы судей. Например, встречаются жалобы, что VAR якобы не проверил какой-то эпизод. АПЛ с этого сезона запустила аккаунт в Х, чтобы онлайн сообщать болельщикам о работе арбитров. В том числе чтобы показать, что какой-то эпизод мог просматриваться «тихо» (без графики в телетрансляции).

Официально анонсируется так:

«В аккаунте будут представлены фактические объяснения решений судей на поле и участия видеопомощника арбитра (VAR), включая роль технологий в процессе принятия решений».

Не стоит ожидать, что в аккаунте X будут давать оценки – верное или ошибочное решение вынес судья. Будут лишь предоставляться факты.

2. На стадионах будут показывать видео спорных голов

Объявления судьи голосом на весь стадион (как в РПЛ) пока не планируются, хотя пилотная версия этой инициативы может появиться уже в конце этого сезона. Зато теперь на аренах будут демонстрировать повторы всех незасчитанных голов, если решение об отмене поддержал и VAR. А ещё голов, которые были забиты, однако подлежат проверке судьями у мониторов.

По сути, это означает, что зрители будут не просто читать надпись на табло, но ещё и получат видеодоказательства. Однако это будет происходить в конце проверки VAR, а не в прямом эфире. А ещё это не будет касаться пенальти или удалений.

3. АПЛ перейдёт на полуавтоматическую систему фиксации офсайда

В этом сезоне лига переходит на нового технологического партнера Second Spectrum. Ему требуется время, чтобы протестировать оборудование для полуавтоматической системы фиксации офсайда (SAOT). Она будет запущена после одного их трёх осенних перерывов на матчи сборных. По информации ESPN, наиболее вероятно, что это случится в октябре. Раньше по ходу позапрошлого сезона это уже сделали в Серии А (в январе 2023 года). Клубы АПЛ тоже решили, что не имеет смысла откладывать до сезона-2025/2026.

Премьер-лига ожидает, что проверка VAR на наличие «вне игры» будет проходить в среднем на 31 секунду быстрее. Правда, длинные проверки останутся в тех случаях, когда возникает вопрос о пассивном офсайде или когда игроки скрыты друг за другом. Полуавтоматическая система офсайда не только сократит паузу, но и предоставит более наглядную визуализацию. При этом мы станем чаще видеть крохотные офсайды, потому что SAOT не имеет широкой линии, которая раньше могла чуть-чуть помогать атакующей команде. Зато решение о заступе футболиста за линию будет принимать компьютер, а не человек. Как это было, например, на Евро-2024.

Всё это касается именно линии офсайда. Момент паса всё так же будут фиксировать судьи. Тут проблема в том, что adidas владеет патентом на датчик в центре мяча, при этом немецкий производитель не поставляет их ни в один из топ-чемпионатов. В этом сезоне мячи АПЛ будет поставлять Nike, а с сезона-2025/2026 уже Puma (также партнер Ла Лиги и Серии А). Если этот производитель захочет помещать датчик, то необходимо будет разработать собственную технологию.

4. Чуть-чуть расширят допуск попадания мяча в руку

Теперь, если рикошет от тела явно изменит траекторию полёта мяча и он попадёт в руку защитника, пенальти назначать не будут. Даже если рука отставлена в сторону или находится над головой. Логика в том, что такой рикошет едва ли может быть умышленным, в отличие от прямого попадания мяча в поднятую руку, которая блокирует удар или навес.

Однако если траектория мяча не сильно изменилась после рикошета, то пенальти всё равно может быть назначен. А вот если, например, защитник ногой заблокирует мяч и тот резко полетит вверх в поднятую руку защитника, то 11-метровый назначать больше не должны. Именно такой пенальти поставили в прошедшем сезоне, когда после прострела мяч отлетел от ноги защитника «Вулверхэмптона» ему же в поднятую руку.

5. Уточнили наказания за заступы при пенальти

Раньше при пенальти любой заступ в зону (штрафная и радиус) по букве закона автоматически считался нарушением в этот конкретный момент. Если бы это правило соблюдалось формально, то, скорее всего, большинство пенальти нужно было бы перебивать. По факту заступы фиксировались, только если они влияли на игру (в случае если мяч отскакивал в поле (от вратаря или штанги) и забежавший участвовал в эпизоде).

Могла возникнуть несправедливая ситуация, когда мяч в ворота добил заступивший игрок атаки и пенальти перебивался только потому, что где-то в штрафную забежал и игрок обороняющейся команды (хотя он мог вообще не влиять на эпизод). Есть сомнения, насколько в такой ситуации обоснованно давать атакующей команде дополнительную попытку ударить с 11 метров. Теперь же в таких ситуациях перебивать пенальти давать не будут. Само собой, при условии, что вбежавший раньше времени игрок обороны не повлиял на эпизод.

Есть и ещё один важный нюанс. Если после пенальти мяч отлетит в поле и его выбьет заступивший защитник, то это ещё не гарантирует, что удар с 11 метров будет выполняться заново. Важно, помешал ли этот заступ кому-то из атакующей команды. Если никого рядом не было в момент выноса мяча, то VAR вмешиваться не будет. Пенальти пробьют повторно, только если заступ мог дать преимущество игроку обороны.