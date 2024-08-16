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Российские тренер Балахнин считает, что футболисту Зиньковскому стоит уйти из "Спартака"

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому стоит покинуть клуб. Слова специалиста приводит «Евро-Футбол.Ру».

Российский тренер считает, что футболисту Зиньковскому стоит покинуть «Спартак»
© РИА Новости
«Зиньковский не игрок основного состава. Естественно, ему надо куда-то уйти играть. Хорошим вариантом будет вернуться к родному тренеру», — заявил Балахнин.

28-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Чертаново», где главным тренером был Игорь Осинькин. В настоящее время специалист возглавляет самарские «Крылья Советов».

«Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» расположился на 14-м месте.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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