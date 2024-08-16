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«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»

Гильермо Абаскаль яркой цитатой оценил поражение «Гранады».

Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»
© Sports.ru

«Гранада» в первом матче под руководством Абаскаля, ведя 1:0, уступила «Альбасете» (1:2) в 1-м туре Сегунды.

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать: есть вещи, которые можно контролировать, а которые – нет. Мы пропустили гол после аута – это недостаток концентрации. То, что находится под нашим контролем, мы постараемся сделать лучше», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
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