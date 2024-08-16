«Оренбург» внес Александра Коваленко в заявку на сезон РПЛ

«Оренбург» внёс 21-летнего атакующего полузащитника Александра Коваленко в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги. Это следует из информации на официальном сайте лиги.

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С лета 2023 года Коваленко выступал в составе санкт-петербургского «Зенита». Ранее «Чемпионат» сообщал о планируемом переходе российского футболиста в «Оренбург».

В сезоне-2023/2024 21-летний Александр Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.