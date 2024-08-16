Сафонову предсказали дебют за ПСЖ в матче с «Гавром»

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий, а ныне тренер Игорь Колыванов заявил, что ожидает дебюта российского голкипера Матвея Сафонова в официальных матчах за "Пари Сен-Жермен" в матче первого тура чемпионата Франции против "Гавра", за который выступает другой россиянин Далер Кузяев.

© Газета.Ru

"ПСЖ- один из лидеров чемпионата, наверное, составить конкуренцию парижанам может только "Монако", других вариантов не вижу. В этом матче вполне возможно ожидать дебют Матвея Сафонова - все-таки Лига 1 только началась, и допускаю, что в первых турах можно увидеть нашего голкипера. Надеемся, и в каких-то матчах Кубка Франции Матвею будет предоставляться шанс", - цитирует Колыванова ODDS.ru.

По мнению специалиста, уход из ПСЖ его главной звезды Килиана Мбаппе, ставшего футболистом мадридского "Реала", не делает атаку клуба слабее. Колыванов считает, что "ПСЖ" переиграет "Гавр" в первом туре Лиги 1 на выезде со счетом 3:1.

Матвей Сафонов перебрался летом в Париж из "Краснодара" за €20 млн. Его конкурентами за место в воротах являются основной голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас, выигравший со сборной Испании Олимпиаду в Париже.