"Спартак" объявил о переходе футболиста Абены

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании контракта с защитником венгерского "Ференцвароша" суринамцем Миенти Абеной. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с защитником заключен на два года.

Ранее "Спартак" подписал контракт с бразильским нападающим Маркиньосом, который вместе с Абеной выступал за "Ференцварош" под руководством нынешнего главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Абене 29 лет, за "Ференцварош" он выступал с 2023 года. В составе венгерского клуба защитник провел 39 матчей, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. С "Ференцварошем" Абена дважды становился победителем чемпионата Венгрии (2022/23, 2023/24). Ранее он выступал за словацкий "Слован", с которым трижды становился победителем национального первенства и дважды - обладателем кубка страны.

Также защитник выступал за словацкий "Спартак" из Трнавы, с которым также завоевывал кубок Словакии. Футболист является воспитанником нидерландского "Утрехта", за основную команду он не провел ни одного матча. В составе сборной Суринама Абена провел 17 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.