«Краснодар» может подписать футболистов Соболева и Джикию

Российские футболисты Александр Соболев и Георгий стать игроками клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодара". Об этом сообщает Telegram-канал "Админ Заремы".

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30-летний Джикия выступал за московский "Спартак" с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Рубином".

Ранее сообщалось о том, что он может уехать в зарубежный чемпионат, также интерес к игроку проявляли самарские "Крылья Советов".

27-летний Соболев был выведен из основы "Спартака" после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против "Оренбурга" (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.