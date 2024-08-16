Решение не удалять Сперцяна в матче с ЦСКА было признано верным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) посчитала правильным решение арбитра Владимира Москалева не удалять с поля футболиста "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте организации.

© Газета.Ru

"Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Также большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде", - отмечается в заявлении.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА потерпел поражение от "Краснодара" — игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:2.

В турнирной таблице чемпионата России армейский клуб занимает четвертое место, набрав семь очков. "Краснодар" располагается на седьмом месте, имея в активе шесть баллов. В следующем туре ЦСКА примет на своем поле "Локомотив". Игра пройдет 18 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.30 по московскому времени.