Черчесов оценил проведение уличных футбольных турниров

Бывший главный тренер сборной России, ныне возглавляющий Казахстан Станислав Черчесов позитивно отозвался о популяризации футбола путем проведения уличных турниров. Слова специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

"Проведение таких турниров большой плюс. Надеюсь, он станет традиционным и будет проходить несколько раз в год. Он доставляет всем удовольствие - это главная вещь", - заявил Черчесов.

Черчесов в июне занял должность главного тренера национальной сборной Казахстана. До этого он возглавлял венгерский "Ференцварош", который привел к победе в чемпионате и Кубке страны, а также впервые за 47 лет вывел команду в плей-офф еврокубков.

В сезоне-2022/23 "Ференцварош" занял первое место в группе с "Монако", "Црвеной Звездой" и "Трабзонспором" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Однако на этой стадии команда проиграла немецкому "Байеру".