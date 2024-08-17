«Золотая нога» российского футбола назвал свой любимый сейв в карьере

Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признался, что самым запоминающимся и любимым моментом спасения ворот (сейв) в его карьере был после удар экс-нападающего англичан Уэйна Руни. В эфире «Матч ТВ» он заявил, что до сих пор переживает те эмоции и «даже сейчас становится хорошо».

© News.ru

Понятно, что если бы Уэйн чуть в угол ударил, то это стопроцентный гол, но здесь сложилось так, что при такой динамике я реально кайфанул. Переживаю те эмоции, и мне даже сейчас становится хорошо, — говорит он.

Речь об игре 2016 года, когда сборные России и Англии встретились на групповом этапе чемпионата Европы. Матч тогда завершился вничью 1:1.

Тем временем, Акинфеева неофициально называют «золотой ногой» российского футбола совсем за другое. В 2018 году во время Чемпионата мира в России в игре со сборной Испании он смог отбить сложнейший пенальти. Это помогло выиграть испанцев со счетом 4:3.

Все говорят: «Испания, Испания!» Но этот сейв (в игре с Англией. — NEWS.ru) — мой самый любимый, — уточнил спортсмен.

Ранее глава ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Игорь Акинфеев превзошел всех звездных вратарей страны, поставил все рекорды и переплюнул голкиперов, включая Яшина и Дасаева. С этим мнением не согласился экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили. По его словам, голкипер «Динамо» Лев Яшин останется навсегда величайшим мировым спортсменом. И это признание «невозможно перечеркнуть» как минимум потому, что он стал «единственным вратарем в мире, который получил „Золотой мяч“».