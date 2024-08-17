Месси требует 50 тысяч евро с экоактивистов, обливших краской его дом на Ибице
Нападающий сборной Аргентины по футболу и клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси требует 50 тысяч евро у испанской организации Futuro Vegetal, активисты которой облили краской его дом на острове Ибица, сообщает Marca.
Ранее экоактивисты из Futuro Vegetal взяли на себя ответственность за проведение акции, целью которой стал особняк Месси на Ибице. Активисты хотели привлечь внимание к «ответственности богатых во время климатического кризиса».
В Futuro Vegetal считают сумму в 50 тысяч евро непропорциональной нанесенному ущербу и полагают, что такая оценка повреждений нужна для возбуждения судебных процедур. В организации также утверждают, что особняк Месси был построен незаконно. — Краска — темпера, которая смывается водой, максимум вам придется немного потерпеть. Но даже в худшем случае, даже если вам придется перекрашивать фасад, это не будет стоить 50 тысяч евро, — приводит слова представителя Futuro Vegetal Бильбо Бассатерры Marca. Месси 37 лет, с 2023 года он выступает за клуб MLS «Интер Майами». В 2022 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.