Месси требует 50 тысяч евро с экоактивистов, обливших краской его дом на Ибице

Нападающий сборной Аргентины по футболу и клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси требует 50 тысяч евро у испанской организации Futuro Vegetal, активисты которой облили краской его дом на острове Ибица, сообщает Marca.

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Ранее экоактивисты из Futuro Vegetal взяли на себя ответственность за проведение акции, целью которой стал особняк Месси на Ибице. Активисты хотели привлечь внимание к «ответственности богатых во время климатического кризиса».

В Futuro Vegetal считают сумму в 50 тысяч евро непропорциональной нанесенному ущербу и полагают, что такая оценка повреждений нужна для возбуждения судебных процедур. В организации также утверждают, что особняк Месси был построен незаконно. — Краска — темпера, которая смывается водой, максимум вам придется немного потерпеть. Но даже в худшем случае, даже если вам придется перекрашивать фасад, это не будет стоить 50 тысяч евро, — приводит слова представителя Futuro Vegetal Бильбо Бассатерры Marca. Месси 37 лет, с 2023 года он выступает за клуб MLS «Интер Майами». В 2022 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.