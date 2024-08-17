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Беллингем стал амбассадором Louis Vuitton

Джуд Беллингем стал амбассадором Louis Vuitton.

Беллингем стал амбассадором Louis Vuitton
© Sports.ru

Полузащитник «Реала» и сборной Англии начал сотрудничество с французским домом моды.

«Его амбиции и преданность делу как на поле, так и за его пределами олицетворяют дух сообщества Louis Vuitton: людей, которые являются чемпионами в своих областях и за их пределами», – говорится в заявлении бренда.
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© соцсети
Футбол
Джуд Беллингем
Louis Vuitton
Реал