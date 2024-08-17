Виллиан Жозе рассказал, почему прибыл в "Спартак" в плохом физическом состоянии

Бразильский нападающий "Спартака" Виллиан Жозе назвал причины, почему прибыл в команду не в лучшей физической форме.

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"Спартак" нынешним летом приобрел нападающего Виллиана Жозе у испанского "Бетиса". После приезда игрока многие СМИ обратили внимание на то, что у футболиста лишний вес и он явно находится не в лучшем состоянии.

Сам бразилец объяснил, почему так получилось.

"Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше. Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая", - приводит его слова пресс-служба "Спартака".

В нынешнем сезоне Жозе принял участие в четырех матчах и пока не смог отметиться результативными действиями. За "Бетис" в прошлом сезоне он забил 14 мячей.