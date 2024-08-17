Футболист "Брайтона" Милнер установил рекорд по числу сезонов в АПЛ

Полузащитник "Брайтона" Джеймс Милнер установил уникальное достижение в Английской премьер-лиге (АПЛ). В матче первого тура против "Эвертона" он появился на поле и это стало для него 23-м сезоном, который он проводит в лиге. Прежний рекордсмен по этому показателю - экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз отыграл 22 сезона в АПЛ. 38-летний Милнер проводит свой 25-й сезон в английском футболе. Его карьера началась в сезоне-2002/03 в составе "Лидса", где он отыграл два сезона. В 2004-2008 годах он играл за "Ньюкасл", в 2008-2010 - за "Астон Виллу". С сезона-2010/11 по сезон-2014/15 он выступал в составе "Манчестер Сити". Милнер перешел в "Брайтон" из "Ливерпуля", с которым у 37-летнего футболиста закончился контракт. За "Ливерпуль" англичанин выступал с 2015 года. В минувшем сезоне Милнер принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Милнера оценивается в €2 млн.