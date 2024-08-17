«Динамо» победило «Крылья Советов» в РПЛ

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Бителло с передачи Константина Тюкавина на 75-й минуте.

В начале игры на поле выбежал болельщик. Фаната увели с поля стюарды и игра возобновилась.

«Динамо» с 12 очками закрепилось на второй строчке в турнирной таблице. На счету «Крыльев Советов» три очка, самарцы располагаются на 13-й позиции.