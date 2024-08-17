«Ростов» одержал волевую победу над «Оренбургом»

Сегодня, 17 августа 2024 года, на «Ростов Арене» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Оренбург» (3:2).

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Первый тайм остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга», оставив «Ростов» без забитых мячей до перерыва.

Во втором тайме «Ростов» совершил впечатляющий камбэк. Вышедший на замену нападающий Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время (90+5 мин.) победный гол забил защитник Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.