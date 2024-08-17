«Локомотив» и «Црвена Звезда» сыграют в финале UTLC CUP 2024

Московский "Локомотив" сыграет против сербской "Црвены Звезды" в финале шестого Международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Матч состоится 18 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

В матче за третье место в тот же день сыграют ЦСКА и "Динамо" (Минск) - стартовый свисток прозвучит в 15:00.

"В первую очередь хочу поблагодарить организаторов и спонсоров турнира. Здорово, что даже в такое непростое время удается проводить международные соревнования на высшем уровне. В течение недели мы наблюдали красивую игру, искренние эмоции участников, радость победы и горечь поражений. Все команды боролись достойно. Тем, кто не прошел в финал, советую не отчаиваться и не опускать руки. Вы получили хороший опыт. Старайтесь, тренируйтесь, учитесь на ошибках, и все получится. А финалистам желаю удачи, сил и красивых голов!" - сказал старший тренер академии ФК "Локомотив" Александр Бородюк.

Помимо команд, которые разыграют медали, на турнире, организаторами которого являются АО "Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб "Локомотив", принимали участие московский "Спартак", сербский "Партизан", турецкий "Фатих Карагюмрюк" и казахстанская "Астана". Воспитанники академий "Спартака" и "Партизана" впервые сыграли на таком турнире. Действующим обладателем трофея является "Црвена Звезда".