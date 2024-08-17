Бывший вице-президент РФС оценил успехи Слуцкого в Китае

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов заявил, что успехи тренера Леонида Слуцкого в Китае закономерны. Его слова приводит "Матч ТВ".

"Слуцкий умеет работать - он это доказал, когда был главным тренером ЦСКА. Возможно, после этого у него не было вдохновения, увлеченности. А так он хороший специалист и он может работать в любой команде. Также важным моментом является то, что он хорошо выучил английский язык", - заявил Тукманов.

17 августа "Шанхай Шэньхуа", который тренирует Слуцкий, нанес первое поражение лидеру чемпионата "Шанхай Порт" - 3:1.

Благодаря этой победе, отставание от первого места сократилось до двух очков.

Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский "Рубин". Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.