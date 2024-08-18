«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» благодаря дублю Левандовского

Завершился матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

На 45-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро вывел свою команду вперёд. На 45+6-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сделал счёт 1:1. Победу каталонцам принёс ещё один гол нападающего сборной Польши, забитый на 49-й минуте.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 24 августа. «Валенсия» встретится с «Сельтой», игра пройдёт 23 августа.