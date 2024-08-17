В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" заявил, что команда продолжает поиски игрока в линию атаки. Его слова приводит "Газета.Ru".

"Можете прямо спросить: нужен ли Дзюба? Мы свою работу ведем из того плана, что мы наметили еще в мае. Обо всех изменениях вы узнаете, как только они случатся. Мы действительно ищем еще одного форварда, но не потому что недовольны кем-либо в команде", - заявил Осинькин.

15 августа комментатор Константин Генич сообщил, что Дзюба может пополнить состав самарской команды.

17 августа "Крылья Советов" уступили московскому "Динамо" в со счетом 0:1. Единственный мяч забил бразильский хавбек бело-голубых Бителло на 75-й минуте.

После пяти туров "Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Единственная победа была одержана в предыдущем туре против воронежского "Факела".