«Милан» ушел от поражения от «Торино» в первом официальном матче под руководством Фонсеки

«Милан» сыграл вничью с «Торино» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 2:2. На 30‑й минуте мяч в свои ворота забил футболист «Милана» Малик Тиав, на 68‑й минуте отличился игрок туринцев Дуван Сапата. За «Милан» на 89‑й минуте забил Альваро Мората, который дебютировал за «россонери». В компенсированное ко второму тайму время миланский клуб от поражения спас Ноа Окафор. «Милан» проводил первый официальный матч под руководством нового главного тренера Паулу Фонсеки. Еще в одном матче 1‑го тура чемпионата Италии «Эмполи» и «Монца» сыграли вничью — 0:0. Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Чемпионат Италии. 2024-25. Тур 01 «Милан» (Милан) — «Торино» (Турин) — 2:2 (0:1) Голы: Мората, 89 (ВИДЕО). Окафор, 90 (ВИДЕО). — Тиав, 30 (ВИДЕО). Сапата, 68 (ВИДЕО). Источник:Матч ТВ