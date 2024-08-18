Тренер «Вест Хэма Юнайтед» Лопетеги прокомментировал поражение от «Астон Виллы»

Главный тренер «Вест Хэма Юнайтед» Хулен Лопетеги прокомментировал домашнее поражение от «Астон Виллы» (1:2) в первом туре английской Премьер-лиги.

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«Я очень расстроен и опечален, потому что мы проиграли. Мы не можем чувствовать себя иначе. Это обидно, прежде всего, для наших болельщиков, а также для игроков, потому что они приложили большие усилия», — приводит слова Лопетеги официальный сайт «Вест Хэма Юнайтед».

В этом матче голы за «Астон Виллу» забили Амаду Онана и Джон Дуран, а за «молотобойцев» отличился Лукас Пакета с пенальти.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Астон Вилла» одержала победу на своём поле (4:1). Во втором круге матч, проходивший на домашнем стадионе «Вест Хэма Юнайтед», завершился вничью (1:1).