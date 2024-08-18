Президент «Фенербахче» подвергся нападению во время матча чемпионата Турции

Президент «Фенербахче» Али Коч подвергся нападению со стороны сотрудника «Гёзтепе» во время очного матча команд во 2-м туре чемпионата Турции, который завершился со счётом 2:2.

Как подчёркивает испанское издание AS, мужчина, совершивший нападение на президента «Фенербахче», был арестован. До эпизода с нападением на Коча болельщики «Гёзтепе» начали бросать в него с трибун посторонние предметы, в том числе бутылки. В результате Коч получил травмы головы. Он скрылся в подтрибунном помещении в сопровождении охраны.

В составе «Фенербахче» голами отметились нападающие Эдин Джеко и Юссеф Эн-Несири. За «Гёзтепе» голы забили защитник Корай Гюнтер и полузащитник Ромуло Круз.